Wildstreet, New-York (USA) en concert à Paris ! L’Olympic Café, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 19h30 à 23h45

.Public adolescents adultes. payant

Le groupe hard rock de New-York ( USA ) Wildstreet est de retour en Europe ! Après le carton de leur dernier album « III » (sorti en Juin 2021 chez Golden Robot Records, 3 millions de streams) et plus de 300 concerts dans le monde entier depuis Février 2021, ils seront de passage à l’Olympic Café le 26 Mai 2023 pour un concert qui s’annonce épique avec un invité surprise: Steeve Estatof montera sur scène avec Wildstreet pour interpréter leur prochain featuring « Come Down » !

Formé en 2006 à New York, le groupe s’impose rapidement comme le nouveau groupe hard rock de la décennie. S’ensuit leur premier album puis en 2011 la consécration avec ‘ Wildstreet II..Faster..Louder! ‘ et leur passage au “The Jimmy Fallon Show”, leurs chansons sont rapidement utilisées sur des chaînes TV dont E!, MTV, VH1, Oxygen, TBS. Leur clip ‘ Easy Does It ‘ devient viral sur Youtube peu de temps après sa diffusion. Plus de 2 millions de vues en quelques jours !Après avoir tourné des années et un break, Wildstreet est revenu en Juin 2021 avec leur opus ‘ III ‘. Carton plein pour le groupe : 3 millions de Streams et une tournée au Mexique, en Europe ( France, Belgique, Suisse ) puis aux quatre coins des USA.

Eric Jayk ( chanteur / guitariste ) est actuellement entrain d’enregistrer le 4ème album avec tout plein de surprises dont des feat. avec Steeve Estatof ( Gagnant de la Nouvelle Star 2004 ), Erik Eldenius ( Batteur de Billy Idol ), Dave Abbruzzese ( Pearl Jam ), Guernica ( Ex Thundermother ) & Sandra Alva ( Ex Black Veil Brides ).

L’Olympic Café 20 Rue Léon 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/wildstreetnyc https://www.facebook.com/wildstreetnyc https://www.facebook.com/events/1918374531857536/

Jen Jayk