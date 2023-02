WILDER SHORES CIE PLAY / MICHEL MURRAY LA CIGALIERE, 16 février 2023, SERIGNAN.

WILDER SHORES CIE PLAY / MICHEL MURRAY LA CIGALIERE. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Le projet WILDER SHORES (les rives plus sauvages) doit son titre à un tableau du peintre américain Cy Twombly nommé The wilder shores of love. Transposé au projet, les rives plus sauvages abordées sont celles du temps, de l'espace et de l'énergie, en d'autres termes, celles de la danse et de la chorégraphie. Le projet puise dans l'histoire de la danse, en revisitant certaines figures du ballet classique ainsi que certains principes chorégraphiques chers au chorégraphe Merce Cunningham. Michèle Murray, en travaillant avec les procédés d'écriture instantanée, en modifie radicalement la forme et le fond. Wilder Shores entre ainsi en résonance avec notre époque et devient une pièce actuelle.Tarif réduits : plus de 60 ans, moins de 11 ans, étudiant de moins de 25 ans, groupe de plus de 6 personnes.Réservation PMR : 04 67 326 326

LA CIGALIERE SERIGNAN PARC DE LA CIGALIÈRE Herault

Le projet WILDER SHORES (les rives plus sauvages) doit son titre à un tableau du peintre américain Cy Twombly nommé The wilder shores of love. Transposé au projet, les rives plus sauvages abordées sont celles du temps, de l’espace et de l’énergie, en d’autres termes, celles de la danse et de la chorégraphie. Le projet puise dans l’histoire de la danse, en revisitant certaines figures du ballet classique ainsi que certains principes chorégraphiques chers au chorégraphe Merce Cunningham. Michèle Murray, en travaillant avec les procédés d’écriture instantanée, en modifie radicalement la forme et le fond. Wilder Shores entre ainsi en résonance avec notre époque et devient une pièce actuelle.

Tarif réduits : plus de 60 ans, moins de 11 ans, étudiant de moins de 25 ans, groupe de plus de 6 personnes.

Réservation PMR : 04 67 326 326

