Feu de la Saint-Jean Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wildenstein

Feu de la Saint-Jean, 24 juin 2023, Wildenstein. Fêtez le solstice d’été tout en lumière autour du feu de la Saint-Jean. Ambiance conviviale garantie!

Buvette, casse-croûte, tartes flambées, animation musicale et feux d’artifice!.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . 0 EUR. Wildenstein 68820 Haut-Rhin Grand Est



Celebrate the summer solstice in light around the Midsummer fire. Friendly atmosphere guaranteed!

Refreshments, snacks, tarts flambées, musical entertainment and fireworks! Celebre el solsticio de verano a la luz del fuego. Ambiente agradable garantizado

Refrescos, tentempiés, tartas flambeadas, animación musical y fuegos artificiales Feiern Sie die Sommersonnenwende im Lichterglanz rund um das Johannisfeuer. Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert!

Getränke, Snacks, Flammkuchen, musikalische Unterhaltung und Feuerwerk! Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin

