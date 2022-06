Wilden Monument | Bergerac en scène Bergerac, 25 juin 2022, Bergerac.

Wilden Monument | Bergerac en scène Bergerac

2022-06-25 – 2022-06-25

Bergerac 24100

Par le Melkior Théatre : conférence improvisée, exercice de Thoreaumachie, rituel, projection.

Un siècle et demi après Mounet-Sully, Bergerac a accouché d’un nouveau phénomène théâtral. Le bébé a la tête trop pleine, il est moche, mais il promet’. Voilà comment se terminait l’article de Libération « Avoir 35 ans à Bergerac » à propos de la dernière création du Melkior Théâtre. 30 ans plus tard, la créature a muté. Affublé d’un masque, Wilden occupe les lieux et vit dans sa cabane de fortune.

Bergerac

