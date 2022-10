Wild Wild West Maison des Arts de St-Herblain, 19 octobre 2022, Saint-Herblain.

2022-10-19

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Tout public

Les grands espaces américains sont à l’origine d’un courant artistique qui se développe au XIXe siècle : l’Hudson River School. Inspiré par le romantisme, un groupe de peintres prend comme sujet les paysages spectaculaires et la nature intacte des jeunes Etats-Unis d’Amérique. Hudson River SchoolInspiré par le romantisme, un groupe de peintres prend comme sujet les paysages spectaculaires et la nature intacte des jeunes Etats-Unis d’Amérique. Canyons, chutes d’eau, fleuves et forêts offrent à ces artistes des sujets grandioses à explorer de leurs pinceaux. Cette tendance se poursuit à la fin du siècle par une quête de la lumière, à travers des visions plus réalistes et apaisées, mais mettant toujours en scène la dimension sublime et sauvage de la nature nord-américaine. Tout publicConférence animée par Diane Gouard du collectif Les Têtes RenversantesGratuit – Inscription à l’accueil de la Maison des Arts, par mail ou par téléphone.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr