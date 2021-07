Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée, Maine-et-Loire Wild Wild Wagon – duo de lutherie sauvage Musée Joseph Denais Beaufort-en-Vallée Catégories d’évènement: Beaufort-en-Vallée

le vendredi 17 septembre à Musée Joseph Denais

« Deux personnages, portant costume classe et charentaises, installent leur spectacle musical, impromptu et interactif devant le musée Joseph-Denais. Autour de leur chariot 4×4, au son d’instruments surprenants, ils invitent alors le spectateur à un instant drôle et poétique. Puis ils remballent leur bazar pour partir ailleurs créer une autre symphonie jetable… »

Entrée libre (repli dans les halles de la ville en cas de mauvais temps)

Musée Joseph Denais 5, place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Vallée

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T15:45:00;2021-09-17T16:30:00 2021-09-17T17:15:00

