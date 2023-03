Objets qui subliment le quotidien WILD VELVET, Sandra Attivo, 27 mars 2023, Nice.

Visite de mon atelier.

Démonstration de la réalisation d’un échantillon de broderie.

Présentation du métier de brodeur : de l’idée à la conception de l’objet.

« À l’aide de fils de lin, de coton, de soie, de laine, le brodeur crée des motifs en aplat ou en relief sur des tissus variés. Il travaille à la main, à l’aide d’une aiguille ou d’un crochet, ou à la machine. Ses créations peuvent s’enrichir de perles, de paillettes, de sequins, de fils d’or ou d’argent. »

Exposition et vente de pièces uniques et contemporaines confectionnées à la main ( linge de maison, bijoux brodés, curiosités et porte-bonheurs ).

Bijou mural. Pieuvre brodée main, façonnée à l’aiguille.