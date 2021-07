Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Wild Swimming Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Wild Swimming Plouha, 5 août 2021, Plouha. Wild Swimming 2021-08-05 17:00:00 – 2021-08-05 19:00:00

Plouha Côtes d’Armor L’Office de Tourisme vous propose une nouveauté cette année, de la nage en mer encadrée au départ de Gwin Zegal. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement!

A partir de 14 ans, 25€. L’Office de Tourisme vous propose une nouveauté cette année, de la nage en mer encadrée au départ de Gwin Zegal. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement!

A partir de 14 ans, 25€. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Ville Plouha lieuville 48.67538#-2.93152