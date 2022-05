Wild swimming – Parcours piste verte Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Wild swimming – Parcours piste verte Plouha, 22 juillet 2022, Plouha. Wild swimming – Parcours piste verte Plouha

2022-07-22 – 2022-07-22

Plouha Côtes d’Armor L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose, de la nage en mer encadrée au départ de Port Moguer : faites une rando aquatique en nageant. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement pour une immersion sauvage ! nA partir de 16 ans. contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 http://www.falaisesdarmor.com/ L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose, de la nage en mer encadrée au départ de Port Moguer : faites une rando aquatique en nageant. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement pour une immersion sauvage ! nA partir de 16 ans. Plouha

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Ville Plouha lieuville Plouha Departement Côtes d’Armor

Plouha Plouha Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Wild swimming – Parcours piste verte Plouha 2022-07-22 was last modified: by Wild swimming – Parcours piste verte Plouha Plouha 22 juillet 2022 Côtes-d’Armor Plouha

Plouha Côtes d’Armor