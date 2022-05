Wild swimming – Parcours piste noire

Wild swimming – Parcours piste noire, 4 août 2022, . Wild swimming – Parcours piste noire

2022-08-04 17:00:00 – 2022-08-04 19:00:00 L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose, de la nage en mer encadrée au départ de Beg Hastel : faites une rando aquatique en nageant. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement pour une immersion sauvage ! nSur inscription. A partir de 16 ans. Parcours pour nageurs confirmés. L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose, de la nage en mer encadrée au départ de Beg Hastel : faites une rando aquatique en nageant. Marc-Henri vous fera découvrir les falaises autrement pour une immersion sauvage ! nSur inscription. A partir de 16 ans. Parcours pour nageurs confirmés. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville