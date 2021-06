Wild Rose Théâtre le Galpon, 22 juin 2021-22 juin 2021, Petit-Lancy.

WILD ROSE est ancré dans la recherche La Rabbia poetica que mène Melissa Cascarino depuis 1 an et dont certaines étapes ont résidé au Galpon. En co-écriture avec Pascal Gravat, WILD ROSE trace un road trip chorégraphique et musical sur l’excès, la véhémence, la passion, l’extrême et l’insurrection à travers le mythème de l’homme et de la femme écorchés vifs unis à la manière du Road Movie. Dans la quête d’un absolu, ils s’élancent insoumis et à corps perdus dans un inconnu idéalisé. La puissance poétique, la rage et la sublimation, le rire, ainsi que l’animalité, la transcendance et l’immanence sont à l’oeuvre dans le mouvement continu et irréversible que tendent ces figures ardentes au bord du vide. Un voyage à travers chair de la lande, cri du crépuscule et rage de l’aurore. Un soupir délivre l’énergie du soulèvement et sourit. Les paysages traversés sont des puzzles teintés de L’Infini turbulent de Michaux, lumières de Tarkovski et énigmes de Lynch.

