WILD RIVERS La Maroquinerie Paris, dimanche 10 novembre 2024.

Le trio indie Wild Rivers, composé de Khalid Yassein [guitare, chant, clavier], Devan Glover [chant] et Andrew Oliver [guitare solo, synthés], a un don pour écrire des paroles introspectives qui transmettent la sagesse au-delà des années et des mélodies inspirées de tous les genres. Depuis que leur album “Sidelines” (2022) s’est classé au 9e rang des charts albums Spotify aux États-Unis, ils ont pu embarquer en tournée avec The Chicks, ont vu leur single “Thinking ‘Bout Love” être certifié Platine, ont tourné à plusieurs reprises en Amérique du nord et en Europe, avec notamment un concert parisien complet, ont accumulé plus de 450 millions streams avec 4 millions d’auditeurs mensuels, et ont été nommé Breakthrough Group of The Year aux Prix JUNO 2023.Wild Rivers ne sont pas prêts de ralentir. Ils entrent dans le prochain chapitre de leur voyage incroyable avec des nouveaux titres en préparation et une tournée européenne en première partie avec Noah Kahan. Et ce, avant d’embarquer dans une nouvelle tournée en tête d’affiche qui s’arrêtera par La Maroquinerie le 10 novembre 2024 !Pour chaque billet acheté, 1€ sera reversé à Reverb : Music Climate Revolution et ses actions environnementales. Plus d’informations ici : https://reverb.org/campaign/music-climate-revolution/

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-11-10 à 19:00

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75