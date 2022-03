Wild Minds T2G – Théâtre de Gennevilliers, 6 octobre 2022, Asnières-sur-Seine.

Wild Minds

du jeudi 6 octobre au dimanche 16 octobre à T2G – Théâtre de Gennevilliers

Les r veries peuvent nous aider à résoudre nos problèmes, à stimuler notre créativité et nous amener à créer de grandes oeuvres d’art ou à faire des découvertes scientifiques. Mais pour certains, elles peuvent se transformer en obsession. Le trouble de la rêverie compulsive est un concept psychologique récent qui décrit la tendance obsessionnelle de certaines personnes à se réfugier dans un monde imaginaire qui finit par dominer leur vie. Ces rêveurs sont alors obligés de demander de l’aide pour s’en sortir. Dans Wild Minds, le public, disposé en cercle, participe à une session imaginaire de thérapie de groupe pour rêveurs extrêmes et rencontre cinq personnes qui font le récit de leurs obsessions. Une expérience troublante entre théâtre documentaire et performance. Wild Minds est le second volet d’une trilogie sur les identités et la transformation dont les deux autres volets sont L’Aventure invisible (2020) et Orlando et Mikaël (2022). À l’automne 2022, les pièces seront présentées es ensemble pour la première fois en France dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

Wild Minds – Marcus Lindeen et Mariane Segol-Samoy

T2G – Théâtre de Gennevilliers 41 avenue des Grésillons, Gennevilliers Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:00:00 2022-10-06T20:40:00;2022-10-07T20:00:00 2022-10-07T20:40:00;2022-10-08T20:00:00 2022-10-08T20:40:00;2022-10-09T20:00:00 2022-10-09T20:40:00;2022-10-13T20:00:00 2022-10-13T20:40:00;2022-10-14T20:00:00 2022-10-14T20:40:00;2022-10-15T20:00:00 2022-10-15T20:40:00;2022-10-16T20:00:00 2022-10-16T20:40:00