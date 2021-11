Anglet Wild Code School Biarritz Anglet, Pyrénées-Atlantiques Wild Info Métier – Découvrez la Wild Code School Biarritz Wild Code School Biarritz Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Vous souhaitez apprendre un métier tech passionnant ? Vous reconvertir professionnellement ? Se former au code informatique ou à la data analyse est un bon moyen de changer de vie et démarrer une nouvelle carrière dans la tech ! ?‍? La Wild Code School Biarritz propose des formations de 5 mois aux métiers tech les plus recherchés sur le marché : développeur web mais aussi des formations en alternance sur 12 mois. ? Au programme de cette réunion d’information : – Qu’est-ce que propose la Wild Code School ? – Apprendre un métier tech en 5 mois c’est possible ? – Qui sont les formateurs? – Qu’est-ce qui différencie la Wild Code School des autres écoles ? – Quelles sont les options de financement possibles ? – Quels sont les débouchés à la sortie ? – Quels sont les profils des Wilders ? Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. ? Rdv en visioconférence ?

Inscription obligatoire

