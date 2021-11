Toulouse Wild Code School Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Wild Code School Toulouse – Apprenez les bases du code : HTML & CSS ! Wild Code School Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Wild Code School Toulouse – Apprenez les bases du code : HTML & CSS ! Wild Code School Toulouse, 2 décembre 2021, Toulouse. Wild Code School Toulouse – Apprenez les bases du code : HTML & CSS !

Wild Code School Toulouse, le jeudi 2 décembre à 09:45

HTML et CSS sont essentiels pour ceux qui souhaitent devenir développeur web ! Programme Démonstration live du formateur : * Apprentissage des concepts-clés : HTML, CSS, Front-end/Back-end * Focus sur HTML & CSS pour apprendre à créer de 1ers éléments : structure d’une page en HTML, tableaux, formulaires et CSS pour le design * Des exercices sont disponibles à la fin du workshop pour continuer à vous former par vous-même. Prérequis Pas d’inquiétudes, l’événement est totalement accessible même si vous débutez ! L’inscription est obligatoire pour accéder à notre atelier en ligne. Pour rejoindre l’atelier, il vous suffit de : * [Vous inscrire](https://www.eventbrite.fr/e/billets-tech-workshop-apprenez-les-bases-du-code-html-css-195798788447), nous vous enverrons un e-mail qui vous permettra d’y accéder le jour-J ! * Vous équiper d’écouteurs ou d’un casque audio. Vous souhaitez commencer à apprendre à coder par vous-même avant cet atelier ? [Inscrivez-vous gratuitement](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/formations/formation-developpeur-web-gratuit) à notre cours prépa en ligne sur notre site ! On a hâte de vous rencontrer ! La Team Wild Code School Toulouse

Inscription

Le code vous intéresse ? Vous souhaitez apprendre à coder ? Pratiquez pour la première fois en vous initiant à HTML et CSS ✨ Wild Code School Toulouse 18 Place Roguet, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T09:45:00 2021-12-02T10:15:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Wild Code School Toulouse Adresse 18 Place Roguet, Toulouse Ville Toulouse lieuville Wild Code School Toulouse Toulouse