Portes ouvertes Wild Code School – Métiers de la Tech Wild Code School Nantes, mardi 16 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-16 09:00 – 10:30

Gratuit : oui

Depuis 10 ans, la Wild Code School forme des élèves aux métiers de la Tech sur 4 domaines de formation : le Développement Web, la Data & l’IA, l’Infrastructure & la Cybersécurité et le Web Design. Sur campus ou campus à distance, les formations sont ouvertes à tous, sans pré-requis.Changer de métier à 30 ans comme à 50, avec ou sans diplômes, c’est possible.Vous souhaitez vous reconvertir ou tout simplement vous former aux métiers de la tech ? Cette journée est l’opportunité parfaite pour explorer les possibilités qui s’offrent à vous. Découvrez les BootCamps certifiants de 5 mois pour vous former au Développement Web pour les amateurs de code, ou bien à la Data pour les passionnés de chiffres. 2 sessions sur réservation obligatoire :mardi 16 janvier 2024 de 9h à 10h30 oumardi 16 janvier 2024 de 12h à 13h30Au programme :- Accueil et visite du Campus de Nantes,- Échangez avec les formateurs sur l’école, la pédagogie et les cursus,- Découvrez le parcours des élèves et leurs projets pédagogiques,- Posez toutes vos questions aux équipes d’admissions.

Wild Code School Centre Ville Nantes 44000