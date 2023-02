WILD CLASSICAL MUSIC ENSEMBLE & LEE RANALDO (SONIC YOUTH) LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM, 18 mars 2023, EVREUX.

WILD CLASSICAL MUSIC ENSEMBLE & LEE RANALDO (SONIC YOUTH) LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Le Wild Classical Music Ensemble, groupe de rock expérimental belge né en 2007 constitué de personnes en situation de handicap mental, sort cet hiver Hell Gate, un nouvel album avec Lee Ranaldo, chanteur, guitariste et cofondateur du groupe mythique Sonic Youth. « Ça me rappelle mes débuts avec Sonic Youth quand on était ouvert à tout. On essayait n’importe quelle idée qui nous passait par la tête. » Lee Ranaldo De pures déflagrations d’énergie balancées sans précautions à la face du monde, au cœur desquelles les différences n’existent plus, le validisme (discrimination envers les personnes en situation de handicap) part en fumée : les normes se fracassent contre les murs (du son). Une claque musicale et politique, une expérience unique, bouleversante et libératoire à ne rater sous aucun prétexte.

LE KUBB-CLUB – LE TANGRAM EVREUX 1 AVENUE ARISTIDE BRIAND Eure

