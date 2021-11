Wild Breakfast – Présentation Ecole – Bien commencer sa journée ! Wild Code School Nantes, 1 décembre 2021, Nantes.

Vous souhaitez apprendre un métier tech passionnant ? Vous reconvertir professionnellement ? Se former au code informatique ou à la data est un bon moyen de changer de vie et démarrer une nouvelle carrière dans la tech ! La Wild Code School propose des formations de 5 mois aux métiers tech les plus recherchés sur le marché : développeur web, data analyst, analyste cybersécurité, product manager ou encore le no code. Alors si vous souhaitez en savoir plus, venez découvrir nos formations, notre pédagogie et rencontrer l’équipe. Au programme : – Qu’est-ce que propose la Wild Code School ? – Apprendre un métier tech en 5 mois c’est possible ? – Qui sont les formateurs? – Qu’est-ce qui différencie la Wild Code School des autres écoles ? – Quelles sont les options de financement possibles ? – Quels sont les débouchés à la sortie ? – Quels sont les profils des Wilders ? Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, vous pouvez déjà découvrir les témoignages de nos élèves et alumni qui ont sauté le pas et changé de vie : [https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders) La Team Wild Code School de Nantes [https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/campus/nantes](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/campus/nantes)

Sur inscription

Viens découvrir ton prochain campus et les formation de développeur web et de data analyst !

Wild Code School Nantes 9 rue des Olivettes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T08:45:00 2021-12-01T10:00:00