Wild Breakfast en visio Google Meet, 31 mars 2021-31 mars 2021, Tours.

Wild Breakfast en visio

du mercredi 31 mars au mercredi 21 juillet à Google Meet

**Vous êtes en reconversion ? En recherche de formation ? Vous souhaitez apprendre un métier en quelques mois ? Rejoignez-nous !** À propos de cet événement _Dans le cadre de la lutte contre la diffusion du COVID-19 en Europe, cet événement se fera exceptionnellement sous la forme de visioconférence._ Vous souhaitez apprendre un métier tech passionnant ? Vous reconvertir professionnellement ? Se former au code informatique est un bon moyen de changer de vie et démarrer une nouvelle carrière dans la tech ! La Wild Code School propose des formations de 5 mois aux métiers tech les plus recherchés sur le marché : développeur web, data analyst, analyste cybersécurité. Alors si vous souhaitez en savoir plus, connectez-vous pour découvrir en ligne nos formations, notre pédagogie et rencontrer l’équipe. (lien visioconférence dans l’email de confirmation d’inscription la veille de l’événement). Au programme : – Qu’est-ce que propose la Wild Code School ? – Apprendre un métier tech en 5 mois c’est possible ? – Quels sont les débouchés à la sortie ? – Quels sont les profils des Wilders ? Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, vous pouvez déjà découvrir les témoignages de nos élèves et alumni qui ont sauté le pas et changé de vie : [[https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders)](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders) **** Inscription gratuite obligatoire sur Eventbrite **** Rdv en ligne ! :-) La Team Wild Code School de Tours !

Sur inscription, gratuit

Moment d’échange pour découvrir la Wild Code School.

Google Meet Tours Tours



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T09:00:00 2021-03-31T10:00:00;2021-04-14T09:00:00 2021-04-14T10:00:00;2021-04-28T09:00:00 2021-04-28T10:00:00;2021-05-12T09:00:00 2021-05-12T10:00:00;2021-05-26T09:00:00 2021-05-26T10:00:00;2021-06-09T09:00:00 2021-06-09T10:00:00;2021-06-23T09:00:00 2021-06-23T10:00:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T10:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T10:00:00