Wild Breakfast – Découvrez la Wild Code School Reims ! Wild Code School Reims, 1 décembre 2021, Reims.

Wild Breakfast – Découvrez la Wild Code School Reims !

Wild Code School Reims, le mercredi 1 décembre à 08:45

Vous souhaitez apprendre un métier tech passionnant ? Vous reconvertir professionnellement ? Se former au code informatique est un bon moyen de changer de vie et démarrer une nouvelle carrière dans la tech ! ?‍? La Wild Code School Reims propose des formations aux métiers du développement web ! **? Au programme de ce Wild Breakfast :** – Qu’est-ce que propose la Wild Code School ? – Apprendre un métier tech en 5 mois c’est possible ? – Qui sont les formateurs? – Qu’est-ce qui différencie la Wild Code School des autres écoles ? – Quelles sont les options de financement possibles ? – Quels sont les débouchés à la sortie ? – Quels sont les profils des Wilders ? Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, vous pouvez déjà découvrir les témoignages de nos élèves et alumni qui ont sauté le pas et changé de vie : [https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders](https://www.wildcodeschool.com/fr-FR/blog/categorie/wilders)

Inscription sur meetup

Venez découvrir la Wild Code School de Reims et son équipe lors d’un petit déjeuner.

Wild Code School Reims 6 Rue de Saint-Brice, 51100 Reims Reims La Neuvillette Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T08:45:00 2021-12-01T10:00:00