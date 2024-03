Wikifest: La vraie vie en van Domaine de Larbéou Bayonne, samedi 1 juin 2024.

Wikicampers vous donne rendez-vous cette année au domaine de Larbéou, à trois kilomètres du centre historique de Bayonne afin de célébrer les voyages en van.

Chaque année, Wikicampers organise son wikifest afin de célébrer les voyages en van et l’aventure. Loin des clichés et de l’image retouchée de la vanlife qui circule sur les réseaux sociaux, Wikicampers souhaite célébrer les joies de la vraie vie en van ! Au cœur des échanges nature et aventure, rencontre et inconnu, mais aussi aménagement des véhicules, hygiène et cuisine à bord, … Tout ce qui fait le sel et les souvenirs impérissables des vacances nomades. Lors de cette journée, des conférences et projections, des expositions, des ateliers et animations seront proposés. Des lives musicaux également viendront animer cet événement. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-06-01 02:00:00

Domaine de Larbéou Chemin d’Estebot

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chloe@wikicampers.com

L’événement Wikifest: La vraie vie en van Bayonne a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Bayonne