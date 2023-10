Crèche à la chapelle Wihr-au-Val, 1 décembre 2023, Wihr-au-Val.

Wihr-au-Val,Haut-Rhin

Comme chaque année à Wihr-au-Val, venez découvrir la Crèche à la chapelle Sainte Croix tous les jours de décembre ! Visible depuis l’extérieur, vous pourrez vous émerveiller en découvrant cette année un tout nouveau thème !.

2023-12-01 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Like every year in Wihr-au-Val, come and discover the Nativity scene at the Sainte Croix chapel every day in December! Visible from the outside, you will be able to marvel at a brand new theme this year!

Como cada año en Wihr-au-Val, venga a descubrir el belén de la capilla de Sainte Croix todos los días de diciembre Visible desde el exterior, ¡podrá maravillarse con un tema totalmente nuevo este año!

Wie jedes Jahr in Wihr-au-Val können Sie im Dezember jeden Tag die Krippe in der Kapelle Sainte Croix besichtigen! Die Krippe ist von außen sichtbar und Sie können staunen, denn dieses Jahr gibt es ein ganz neues Thema zu entdecken!

