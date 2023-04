Fête nationale Rue de la Gare, 13 juillet 2023, Wihr-au-Val.

Tartes flambées et buvettes dès 19h30, bal tricolore, défilé, retraite aux flambeaux et feu d’artifice après 23h..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 23:00:00. EUR.

Rue de la Gare

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Tartes flambées and refreshment stands from 7:30 pm, tricolour ball, parade, torchlight procession and fireworks after 11 pm.

Tarta flambeada y puestos de refrescos a partir de las 19.30 horas, baile tricolor, desfile, procesión de antorchas y fuegos artificiales a partir de las 23.00 horas.

Flammkuchen und Erfrischungsstände ab 19:30 Uhr, Tricolore-Ball, Umzug, Fackelzug und Feuerwerk nach 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster