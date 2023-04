Fête de la musique Place Sainte-Barbe Wihr-au-Val Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Wihr-au-Val

Fête de la musique Place Sainte-Barbe, 16 juin 2023, Wihr-au-Val. Soirée très estivale faite de musique et de tartes flambées..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 22:30:00. EUR.

Place Sainte-Barbe

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est



Very summery evening made of music and flambé pies. Una velada muy veraniega de música y tartas flambeadas. Ein sehr sommerlicher Abend mit Musik und Flammkuchen. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Munster

