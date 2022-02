WIGO + LOON BAY La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

WIGO + LOON BAY La Dame de Canton, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 20h30 à 23h00

payant

WIGO est un groupe Indie Pop/Rock reconstitué en 2017 par Baptiste Grech, violoniste. L’idée du projet est de montrer quelle peut être la force du violon dans les musiques actuelles. Avec Maxime à la batterie, Cyril à la guitare, Rémi à la basse et Emma au chant, le groupe propose un mélange des styles, avec une vision énergique et ambitieuse sur la scène pop/rock et ses performances live. D’ailleurs, le groupe sort tout juste d’une tournée dans toute la France en 1ère partie des L.E.J. Côté studio, l’équipe compte déjà plusieurs clips à son actif et le 1er EP d’un triptyque sorti en février 2022. LOON BAY Loon Bay est un groupe de funk/pop composé de 4 musiciens aux influences variées. Porté par l’énergie du couple batterie – basse, la pop psychédélique du groupe se mêle aux rythmiques funk de la guitare, et envolées planantes d’un clavier aux sonorités infinies. Il met en commun leurs 4 voix dans des harmonies vocales envoûtantes, se superposant à des rythmiques tantôt groovy tantôt aériennes pour créer un paysage musical enivrant. La Dame de Canton Quai François Mauriac Paris 75013

14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) 325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Dame de Canton Adresse Quai François Mauriac Ville Paris lieuville La Dame de Canton Paris Departement Paris

