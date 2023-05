Wifa présente « Louken » Studio de l’Ermitage, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR Tarif Plein : 20 EUR

Wifa révèlera « Louken » son nouvel album à l’occasion de sa sortie le 28 avril chez Karam Prod / InOuïe Distribution.

Avec ses frères tous musiciens, Wifa grandit au son des Beatles, Scorpions, Bob Marley, Bob Dylan, Queen… et des grands standards de la Chanson. A I’âge de 10 ans, elle commence à découvrir les pionniers de la musique/chanson arabe orientale : Om Koulthoum, Abdelhalim, Warda, Najet Saghira, Fairouz… En 2003 elle entre à I’institut Supérieur de Music de Sousse. Durant ses 6 années d’études, elle découvre la guitare avec Emilio Saev, instrument qu’elle a toujours adoré, et se nourrit de la musique classique arabe et se spécialise dans la musique et I’interprétation occidentale. Wifa s’intéresse en même temps à la musique latino-américaine et surtout la brésilienne.

En 2010, Wifa décide de partir en France pour poursuivre sa formation musicale, ses études de guitare et la recherche.

En 2014, un an après avoir perdu sa mère, Wifa commence à écrire et à composer ses propres chansons en Tunisien (et en Français) dans un style pop/foIk/oriental. Elle est guitariste oui, mais à ce moment-là le chant prend le dessus. Chanter, afin de partager ses douleurs, ses espoirs et ses rêves, devient un besoin vital.

« L’album Louken est pour moi un approfondissement ou une prolongation, un écho de mon projet Entre deux sorti en 2018. Car, je me suis toujours sentis entre la Tunisie, ma terre, de civilisation et de rencontres, et la France avec tout ce qu’elle m’a appris, entre l’Orient et l’Occident, entre l’égo et mon moi intérieur. Mais aussi, entre la joie et la peine, la confiance et le doute, la sécurité et la crainte. Toutes les émotions sont pour moi les bienvenues. C’est dans ce mouvement que je grandis… » Wifa

Aux côtés de Wifa (textes, compositions, arrangements et chant), les artistes suivants ont participé à l’album :

Ratchopper (arrangements), Arno de Casanove (arrangements), Daniel Malet (guitares), Arno de Casanove (claviers et trompette), Goulven Kervizik (violoncelle), Souhayl Guesmi Ratchopper (claviers et beats), Skander Ben Abid (clarinette) Nidhal Jaoua (Kanun), Momén Mahri (guitares), Mohamed Ben Salha (Kawala) et Damien Fleau (saxophone).

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Studio de l'Ermitage 8 Rue de l'Ermitage 75020 Paris



Contact : http://wifa.art http://facebook.com/wifa.art http://facebook.com/wifa.art https://www.billetweb.fr/wifa

