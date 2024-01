CARNAVAL BAL DES ENFANTS Wiesviller, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03

Organisé par l’ES Wies-Woelf 93.

L’occasion de danser, rigoler et jouer avec les mascottes de Lor’events.

Un stand avec buvette, gâteaux et crêpes sera à disposition. et une petite restauration en soirée.Enfants

3 EUR.

rue des Jardins

Wiesviller 57200 Moselle Grand Est



