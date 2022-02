WIENER SYMPHONIKER (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

WIENER SYMPHONIKER (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse, 3 mars 2022, Toulouse. WIENER SYMPHONIKER (LES GRANDS INTERPRETES) HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

2022-03-03 20:00:00 – 2022-03-03 HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy

Toulouse Haute-Garonne 17.5 59.5 EUR Engagée au saut de l’adolescence par le grand Mariss Jansons, adoubée par Anne-Sophie Mutter, c’est en artiste « possédée de musique » que la Norvégienne aborde Beethoven et son himalayesque « Concerto pour violon ». Programme :

– BEETHOVEN : Concerto pour violon et orchestre, en ré majeur, opus 61

– BEETHOVEN : Symphonie n° 7, en la majeur, opus 92 Âme sauvageonne, virtuosité flamboyante, le violon de Vilde Frang s’est imposé comme une voix. Engagée au saut de l’adolescence par le grand Mariss Jansons, adoubée par Anne-Sophie Mutter, c’est en artiste « possédée de musique » que la Norvégienne aborde Beethoven et son himalayesque « Concerto pour violon ». Programme :

– BEETHOVEN : Concerto pour violon et orchestre, en ré majeur, opus 61

– BEETHOVEN : Symphonie n° 7, en la majeur, opus 92 HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Ville Toulouse lieuville HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

WIENER SYMPHONIKER (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse 2022-03-03 was last modified: by WIENER SYMPHONIKER (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse Toulouse 3 mars 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne