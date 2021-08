Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Wiener Symphoniker Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Orchestre / Violon Âme sauvageonne, virtuosité flamboyante, le violon de Vilde Frang s’est imposé comme une voix. Engagée au saut de l’adolescence par le grand Mariss Jansons, adoubée par Anne-Sophie Mutter, c’est en artiste « possédée de musique » que la Norvégienne aborde Beethoven et son himalayesque « Concerto pour violon ». **Wiener Symphoner**, Orchestre **Andrès Orozco-Estrada**, Direction **Vilde Frang**, Violon ### Programme * Beethoven : Concerto pour violon et orchestre, en ré majeur, opus 61 * Beethoven : Symphonie n° 7, en la majeur, opus 92 _![]()_ ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/wiener-symphonikerandres-orozco-estrada/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 3 mars à 20h

De 20 € à 70 €

