Wiegedood Petit Bain, 2 mai 2022, Paris.

Le lundi 02 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 23 EUR Prévente : 19 EUR

L’album de WIEGEDOOD “There’s Always Blood At The End Of The Road” sortira le 14 janvier 2022 via Century Media records

● WIEGEDOOD (Be)

Le nouvel album se concentre sur les parties les plus sales et les plus dégoûtantes de la nature humaine et de la société. Il s’éloigne des thèmes et concepts typiques du Black Metal, se concentrant plutôt sur la lutte que nous menons à l’intérieur, essayant de surmonter le fait que nous sommes tous faits de cette même noirceur.

Un regard de première main sur le dégoût pur, une chevauchée psychotique avec des synthés, des magnétophones, du jazz de club et des samples angoissants. Un changement définitif par rapport à leur travail précédent, un virage sombre vers quelque chose d’inattendu et de importun.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j5fECeGxkEw

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) 325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m)



Wiegedood