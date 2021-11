Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Wìdderkùmme 2021 – Fête des vendanges Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble EUR Comme en 2019, cet événement sera l’occasion d’un dîner dans la pure tradition alsacienne accompagné de beaux flacons! Les membres d’ACT engagés dans la mise en lumière de leurs terroirs partageront leurs bouteilles et leurs tables avec tous les amateurs! Dès 18h, venez les rencontrer, déguster, échanger, partager et fêter la fin des vendanges! Au programme :

18h – apéritif : les vignerons présentent un cru de leur production

