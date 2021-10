Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Wicked Witches L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Wicked Witches L'Alimentation Générale, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

payant

Trrrremblez païennes, En ce jour obscure, les Wicked Witches s’emparent de l’Alim G ! Un trio infernal prend possession des decks, pour lentement faire saigner les tympans … Viens bouger ton squelette sur les rythmes occultes et mélodies incantatoires ! ❂ LINE UP ❂ CAROLL (Dumoove Dugroove / Women Are Funky) • Lille Grooves percutants, Global beats, Tropical & Afro Vibes, Hip Hop DiDi (Tropical DJipsies / Rebel UP / Giraffes & Penguins) • Bruxelles Rythmes du monde, World Breaks, Global Beat H2O (Wicked Girls / Curuba) • Paris Psychedelic Reggaeton, Weirdtempo, Downtempo Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

