Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Wicked Waves L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Wicked Waves L’Alimentation Générale, 28 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 août 2021

de 22h à 5h

gratuit

Vagues de rythmes, soleil electrique ✹ Vagues de rythmes, soleil electrique Wicked Waves immerge l’Alim G et réunie les collectifs Wicked Girls et Croustibass pour une nuit sous haute fréquence solaire et salée. Ennivrée par une Vodka Koka, on pirate le dancefloor en Kmi-sole sans oublier de s’hydrater à l’H2O LINE UP VODKA KOKA • djset • (Croustibass)

KMI • djset • (Croustibass)

H2O • live • (Wicked Girls) Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-08-28T22:00:00+02:00_2021-08-29T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris