« Why Versailles ? », une séance exceptionnelle pour découvrir les origines de la French touch UGC Cyrano Versailles, vendredi 5 avril 2024.

« Why Versailles ? », une séance exceptionnelle pour découvrir les origines de la French touch Dans le cadre de l’exposition « H5. Voir la French touch », assistez à la projection inédite à Versailles de « Why Versailles ? » en présence de Marc Collin, réalisateur du film. Vendredi 5 avril, 20h30 UGC Cyrano Réservation en ligne ou sur place.

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Air, Phoenix, Etienne de Crécy, Alex Gopher, Arnaud Rebotini… Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, de jeunes musiciens versaillais participent activement à la French touch, courant musical qui va sidérer et secouer le monde.

Au commencement, de nombreux élèves des lycées Jules Ferry, Hoche ou Marie Curie montent des groupes punk et new wave. Une partie d’entre eux découvrent alors les samplers et synthétiseurs avec lesquels ils bricolent dans leurs chambres une musique associant rythmes, sonorités électroniques et paroles en anglais. Ils posent ainsi les bases de la French touch.

Comment expliquer que Versailles soit devenue l’épicentre d’une scène au rayonnement international ? Découvrez-le avec cette projection exceptionnelle organisée par la Ville de Versailles et l’UGC Cyrano, en présence de Marc Collin, réalisateur du film et fondateur du groupe Nouvelle Vague.

UGC Cyrano 7, rue Rameau – 78000 Versailles