Le syndrome métabolique est le nom d’un groupe de facteurs de risque de maladies cardiaques, de diabète et d’autres problèmes de santé. Vous vous intéressez aux causes du syndrome métabolique, à son traitement ou aux moyens de le prévenir ? Ce cours vise à donner aux étudiants une vue d’ensemble de ce problème de santé. _2 ECTS and un certificat_ Date : 13/09/2021 — 23/09/2021 Cible : tous les étudiants intéressés par les domaines de la médecine, biologie, les soins infirmiers, la physiothérapie, la pharmacologie ou lasanté publique Hôte : University of Szeged Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/why-should-i-know-about-metabolic-syndrome-intensive-school)

