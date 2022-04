WHY PINK? VS SAINT GEORGES Soma, 21 avril 2022, Marseille.

Soma, le jeudi 21 avril à 20:30

CE JEUDI 21 AVRIL DJ SET WHY PINK? VS SAINT GEORGES Ramenez vos jambes et vos coudes pour assister à une bataille intergalactique de Why Pink? contre Saint Georges !! L’amour gagnera toujours mais ça vaut tout de même le coup de dansoter avec vos (nos) artistes préféré.es Why Pink? : Why Pink? assume un gros penchant pour les dissonances tordues et barrées où se déclinent les genres. Abstract, Dub-Expe, Indus se télescopent sur fond de textures moites, hypnotiques et poisseuses. Aux commandes de son nouveau Show “Chien De Temps” sur LYL Radio, il propose une forme narrative à la jonction de mantras lyriques morbides, de collages déjantés et autres cliquetis instrumentaux… ECOUTER: [https://lyl.live/…/chien…//lyl.live/show/chien-de-temps](https://lyl.live/…/chien…//lyl.live/show/chien-de-temps) [https://soundcloud.com/whyamimrpink](https://soundcloud.com/whyamimrpink) [https://www.instagram.com/_whyamimrpink_/](https://www.instagram.com/_whyamimrpink_/) Chien De Temps #4 w/ Why Pink? – LYL Radio (08/04/22) by Why Pink? Saint Georges : Saint-Georges est un producteur et DJ de musique expérimentale où se mêlent influences rock, folk et musiques traditionnelles. On peut le retrouver à la tête de son show bimestrielle “Horror In Litterature” sur LYL Radio qui est une longue exploration avec pour thèmes principaux la musique traditionnelle, classique au sens des genres, expérimentale et avant garde. ECOUTER : [https://www.instagram.com/saint_georges_sword/](https://www.instagram.com/saint_georges_sword/) [https://lyl.live/show/horror-in-literature](https://lyl.live/show/horror-in-literature)

♫♫♫

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



