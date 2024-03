WHY PATTERNS ? x LOVE LOIN DE DIEU La Dame de Canton Paris, mardi 16 avril 2024.

Le mardi 16 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant PRÉVENTE : 8 EUR

WHY PATTERNS ? x LOVE LOIN DE DIEU POUR UNE SOIRÉE ELECTRIQUE !

Why Patterns? – Release Party Premier EP Dedicated to Dreams Coming True

La musique instrumentale de WHY PATTERNS? mêle saxophones augmentés, synthétiseurs et séquenceurs dans de longues plages électroniques froides, pourtant lumineuses. Le groupe tente de faire entendre des processus musicaux répétitifs sans jamais perdre le sens d’un lyrisme inspiré : flamboyant, enveloppant, avec des échos de club berlinois et plein d’histoires.

Love Loin De Dieu

Trio de chanson électronique hybride. Sous influence du hip hop, rock, musique contemporaine etc. Les musiciens mêlent des instruments à la fois acoustique et électronique au point de ne plus pouvoir identifier la provenance du son, dans le but d’enquêter sur un nouveau rapport sensuel à l’organique.

Délicat et violent, sombre et lumineux, le concert de love loin de dieu est une expérience musicale qui emmène le public du dance floor à la contemplation. Les roses vont se mettre à pleurer du métal.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/love-loin-de-dieu-alexandre-du-closel-2/ https://www.billetweb.fr/why-patterns-release-party-love-loin-de-dieu

WHY PATTERNS ? x LOVE LOIN DE DIEU