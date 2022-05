¿WHO’S THE CUBAN? Place Émile Zola Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

¿WHO’S THE CUBAN? Place Émile Zola, 11 juin 2022, Châtellerault. ¿WHO’S THE CUBAN?

Place Émile Zola, le samedi 11 juin à 20:30

Avec cette formule « Orchestra », ¿Who’s The Cuban? Passe en version XXL ! Onze soufflants et un batteur rejoignent le septet pour constituer un nouvel ensemble percussif et cuivré. Le plus cubain des groupes français décline ses dernières compositions dans une orchestration pour big band. Au fil des chansons et des rythmes chaloupés, on pensera inévitablement aux grands ensembles mambo du milieu du XXème siècle et à la salsa dura new-yorkaise des seventies… PAOLA BARRETO / Chant – ELOISE RIVERA LOISY / Chant – DAYRON RAMIREZ HERNANDEZ / Chant YOUSSEF ESSAWABI / Trombone – SYLVAIN RICHARD / Trombone – THOMAS GENEVRE / Trombone FRANÇOIS LE GARS / Trompette – JEROME SPERISSEN / Trompette – ARNAUD SCHMITT / Trompette QUENTIN THOMAS / Saxophone alto – MICHAEL CUVILLON / Saxophone alto – LUC BARTOLI / Saxophone ténor – JEAN-FRANÇOIS LEIRITZ / Saxophone ténor – RENNY PERRON / Saxophone baryton CEDRIC GEREMIA / Guitare, chœurs – OLIVIER DURANTON / Piano, cuica – OLIVIER HERRMANN / Baby bass, chœurs – EDOUARD FEUVRIER / Batterie – THIBAUT CHIPOT / Percussions [Programme du festival](https://festival-jazzellerault.fr)

libre

Festival Jazz’ellerault – 29ème édition Place Émile Zola Place Émile Zola 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Place Émile Zola Adresse Place Émile Zola 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Place Émile Zola Châtellerault Departement Vienne

Place Émile Zola Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

¿WHO’S THE CUBAN? Place Émile Zola 2022-06-11 was last modified: by ¿WHO’S THE CUBAN? Place Émile Zola Place Émile Zola 11 juin 2022 Châtellerault Place Émile Zola Châtellerault

Châtellerault Vienne