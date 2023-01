¿Who’s the Cuban? Le 360 Paris Music Factory, 9 février 2023, Paris.

Le jeudi 09 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Plein : 19€ Réduit : 17€

Le rendez-vous des grandes voix du monde.

Naviguant entre musique populaire cubaine et influences 70’s, ¿Who’s The Cuban? traverse l’arc caribéen en faisant flotter son pavillon pop, rock et psychédélique. L’attaque des cuivres est frontale, la cowbell résonne sous les coups de baguettes et le duo vocal féminin/masculin déploie raffinement et subtilité sur les mélodies de guitare. Les chemins empruntés sont parfois différents. Ils mènent vers la poésie ou imposent de danser. Pourtant la flamme qui les a fait naître provient toujours du même foyer : Cuba.

Connecté au port de La Havane comme par avis de tempête rythmique, ¿Who’s The Cuban? s’autorise explorations et aventures. Lancé à pleine vitesse dans un rush percussif et cuivré qui les propulse hors de portée des radars, parfois immergé dans un trip psychédélique éclairé par des claviers futuristes, le groupe ne perd jamais le contact musical avec l’île. Quelle que soit la distance parcourue ou l’altitude atteinte, Cuba reste toujours visible, même lorsque les structures conventionnelles sont défiées par des transes yoruba plus électriques.

Des milliers de kilomètres sont sillonnés le temps de 9 morceaux et ¿Who’s The Cuban? emporte avec Pafata sa musique de la Caraïbe à l’Afrique, de l’Afrique à l’Europe. Le groupe croise les routes, les superpose et, comme la musique qui l’a inspiré, métisse les genres pour créer le sien. Le septet livre à l’arrivée un live enflammé et bouillonnant d’énergie.

LINE-UP

Paloa Barreto · chant, guitare, maracas

Dayron Ramirez · chant, trompette

Carl Lelonge · trombone, choeur

Cédric Geremia · guitare, choeurs

Olivier Duranton · clavier, choeurs

Adrian Chavez · basse, choeurs

Thibaut Chipot · batterie, percussions

Marc Voisin · ingé son

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Pafata / Février 2023 / Smash / L’autre distribution

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://www.aufildesvoix.com/programmation/whos-the-cuban/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://fr-fr.facebook.com/aufildesvoix/ https://www.aufildesvoix.com/billetterie

Colas Photographie