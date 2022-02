WHO’S THAT GIRRRRRL ?! Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

WHO’S THAT GIRRRRRL ?! Creil, 10 mars 2022, Creil. WHO’S THAT GIRRRRRL ?! Creil

2022-03-10 14:00:00 – 2022-03-20 17:00:00

Creil Oise Creil Plus de 90 femmes photographes de concert de toute la France ontrépondu à l’appel à photo lancé par l’association Loud’Her. Le résultat estune exposition de photos de musiciennes prises par des femmesphotographes. Dans le cadre du festival « Les Amazones Modernes ». Nouveau festival pluridisciplinaire de la Grange à Musique ! Concerts,théâtre, humour, danse, débats, ateliers participatifs autour de la figureféminine militante et interculturelle. Plus d’information sur : https://www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes/ Plus de 90 femmes photographes de concert de toute la France ontrépondu à l’appel à photo lancé par l’association Loud’Her. Le résultat estune exposition de photos de musiciennes prises par des femmesphotographes. Dans le cadre du festival « Les Amazones Modernes ». Nouveau festival pluridisciplinaire de la Grange à Musique ! Concerts,théâtre, humour, danse, débats, ateliers participatifs autour de la figureféminine militante et interculturelle. Plus d’information sur : https://www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes/ alice.hien@mairie-creil.fr Plus de 90 femmes photographes de concert de toute la France ontrépondu à l’appel à photo lancé par l’association Loud’Her. Le résultat estune exposition de photos de musiciennes prises par des femmesphotographes. Dans le cadre du festival « Les Amazones Modernes ». Nouveau festival pluridisciplinaire de la Grange à Musique ! Concerts,théâtre, humour, danse, débats, ateliers participatifs autour de la figureféminine militante et interculturelle. Plus d’information sur : https://www.gam-creil.fr/les-amazones-modernes/ Sophie Hébert

Creil

dernière mise à jour : 2022-02-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

WHO’S THAT GIRRRRRL ?! Creil 2022-03-10 was last modified: by WHO’S THAT GIRRRRRL ?! Creil Creil 10 mars 2022 Creil Oise

Creil Oise