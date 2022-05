Who’s bach MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Who's bach

MUba Eugène Leroy, 21 mai 2022, Tourcoing.

MUba Eugène Leroy, le samedi 21 mai à 18:30

Le temps d’un concert, par les trente musiciens de la section chambre de l’Orchestre Universitaire de Lille, accompagnés d’une récitante, vous (re)découvrirez une partie de la vie de Bach, quelques-unes de ses facettes à travers sa musique pour orchestre et ses écrits.

Proposé par l'Orchestre Universitaire Lille MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

2022-05-21T18:30:00 2022-05-21T20:00:00

