Brasserie Communale, le vendredi 1 octobre à 19:30

Le 1/10 à la Brasserie Communale De 19h30 à 23h00 Le collectif, WHO WE ARE de la trap, de l’afro, du boom-bap, du R&B, du coupé décalé, de l’anglais, du bambara, de l’espagnol, du poular, de l’italien. En bref WHO WE ARE c’est d’la frappe ! Sise ici Du boom bap à la drill. “Implantée là.” Assise sur son temps, Sise ici nous parle de son être, ses positions de femme, de mère, d’enfant. Et parfois même c’est l’histoire des Femmes avec un grand H, comme Hip-Hop. ♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T23:00:00

