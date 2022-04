Who Parked The Car x Housecall Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Who Parked The Car x Housecall Les Disquaires, 5 mai 2022, Paris. Une bonne dose de jazz-funk et house music au programme, avec Who Parked The Car, qui fait certainement partie des groupes à découvrir en 2022 !

Date et horaire exacts : Le jeudi 05 mai 2022

de 20h00 à 02h00

payant Accès concert : 10 EUR Who Parked The Car est là pour vous redonner le smile et pour réveiller vos corps endormis avec un Jazz-Funk unique et enivrant.» Iggy Magazine Ils mélangent habilement les genres, du Jazz à la Pop en passant par la Soul et l’Electro. Un son unique, savant dosage de voix, cuivres, synthés, guitares et percussions… un cocktail explosif ! Le groupe lancera son album au printemps 2022, mais c’est bien en live qu’il prend toute sa dimension grâce à son énergie, sa sensibilité, et sa capacité à interagir avec le public avec un naturel déconcertant ! Housecall est un duo de musiques électroniques originaire de Rouen et actif sur Paris et Berlin. Passionnés de house, de disco et de grooves exotiques, ces deux amis d’enfance sont à la fois DJs, producteurs et animateurs radio depuis 2016 et comptent plus de 150 dates à leur actif. Ils se produisent aussi bien en club (Glazart, à la folie Paris) qu’en radio show (Le Mellotron, Dublin Digital Radio) ou en festival (Ouest Park, Les Nuits des Arènes). Ils sont par ailleurs résidents de La Friche Lucien et de la radio RBL Berlin. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

