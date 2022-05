Who Parked The Car x Barboteur Place de la Pointe, Pantin Pantin Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 05 juin 2022

Who Parked The Car mélange habilement les genres, du jazz au funk en passant par la soul et l'électro! Un son unique, savant dosage de voix, cuivres, synthés, guitares et percussions… un cocktail explosif ! Avec un répertoire 100% original, les WPTC s'inspirent des plus grands : de l'US contemporain Snarky Puppy, Robert Glasper, Louis Cole et Bruno Mars pour sa pop si enivrante, jusqu'au plus vintage comme The Headhunters, Weather Report ou encore Michael Jackson et Stevie Wonder. Place de la Pointe, Pantin

