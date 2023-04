Who Parked The Car Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: île de France

Who Parked The Car Studio de l’Ermitage, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 21h00 à 23h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 18 EUR Tarif prévente : 15 EUR

Who Parked The Car mélange habilement les genres, de la Neo-Soul au Jazz, en passant par la Funk et l'Electro. Les 8 musiciens originaires de Bretagne, d'Île de France, de Provence et d'Amérique Latine (Argentine, Honduras), ont une formation Jazzet groove. Leur son unique est un savant dosage de voix, saxophones, synthés, guitares et percussions. Ils présentent leur deuxième album "Broken Glass". Studio de l'Ermitage 8 Rue de l'Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m) Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/who-parked-the-car https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage https://www.billetweb.fr/who-parked-the-car1

