WHITNEY Spark UK/EU Tour DE ROMA, 14 février 2023, BORGERHOUT.

WHITNEY Spark UK/EU Tour DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:00 (2023-02-14 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

“Whitneys liedjes over verliefdheid en hartzeer zijn zo aandoenlijk als een kind dat bellenblaast.” Met deze toepasselijke woorden recenseerde De Standaard zes jaar geleden debuutplaat Light Upon the Lake. Sindsdien opende de indiepophemel zich voor Julien Ehrlich en Max Kakacek. Hun derde album SPARK is een pareltje geworden, waarin ze afrekenen met de emotioneel zwaar beladen voorbije twee jaren van lockdowns en relatiebreuken. Voor de opnames van het nieuwe album bouwde het duo uit Chicago in hun studio een replica na van hun blokhut in de bossen van Portland. Daar trokken ze zich tussen middernacht en het ochtendgloren terug om hun inspiratie de vrije loop te laten. Het resultaat is een licht psychedelisch album dat baadt in melancholie. Anders dan hun voorgaand werk, klinkt SPARK rijker, diverser, volwassener ook. Julien en Max voegen aan hun dromerige soundscapes frivole drum loops, sprankelende piano riffs en hier en daar zelfs een vleugje disco toe. De nieuwe sound van Whitney is geboren.

Votre billet est ici

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

“Whitneys liedjes over verliefdheid en hartzeer zijn zo aandoenlijk als een kind dat bellenblaast.” Met deze toepasselijke woorden recenseerde De Standaard zes jaar geleden debuutplaat Light Upon the Lake. Sindsdien opende de indiepophemel zich voor Julien Ehrlich en Max Kakacek. Hun derde album SPARK is een pareltje geworden, waarin ze afrekenen met de emotioneel zwaar beladen voorbije twee jaren van lockdowns en relatiebreuken.

Voor de opnames van het nieuwe album bouwde het duo uit Chicago in hun studio een replica na van hun blokhut in de bossen van Portland. Daar trokken ze zich tussen middernacht en het ochtendgloren terug om hun inspiratie de vrije loop te laten. Het resultaat is een licht psychedelisch album dat baadt in melancholie. Anders dan hun voorgaand werk, klinkt SPARK rijker, diverser, volwassener ook. Julien en Max voegen aan hun dromerige soundscapes frivole drum loops, sprankelende piano riffs en hier en daar zelfs een vleugje disco toe. De nieuwe sound van Whitney is geboren.

.24.0 EUR24.0.

Votre billet est ici