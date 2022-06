Whitney Rose, 13 septembre 2022, .

Whitney Rose

2022-09-13 20:30:00 – 2022-09-13

10 Whitney Rose est une chanteuse et une compositrice primée, acclamée par la critique internationale dont la musique plie les genres et transcende les frontières.



Depuis 2016, Rose a donné plus de 600 spectacles et a acquis une reconnaissance internationale pour sa musique et ses performances.

En 2016, Rose a remporté le prix ECMA de l’album country de l’année.

En 2019, elle a a remporté le prix de la femme Honky Tonk de l’année aux Ameripolitan Awards.

Elle s’est produite sur des scènes ou enregistré avec des artistes tels que The Mavericks, Dwight Yoakam, Marty Stuart, Jason Isbell, Midland, et bien d’autres encore.



Elle ne fait pas cavalier seul – son groupe actuel comprend des musiciens de renom : la batteuse Lisa Pankratz (Dave Alvin, Billy Joe Shaver, Hayes Carll), le bassiste Brad Fordham (Jerry Jeff Walker, Dave Alvin, Kelly Willis) et le guitariste Dave Leroy Biller (Texas Playboys, Deke Dickerson, Hunt Sales).

Retrouvez Whitney Rose sur la scène du Molotov le 13 septembre.

