White World Jardins Biovès Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

White World Jardins Biovès, 25 février 2022, Menton. White World

Jardins Biovès, le vendredi 25 février à 20:30

dans le cadre de la mise en lumières des jardins bioves, une animation de rue avec la Troupe White World aura lieu Reine, elle gambade, belle et sauvage, sa crinière de bulles ondoyante au vent… Elle chevauche un dragon imaginaire, une licorne ancestrale ou peut -être un cheval fougueux. Elle vole, s’envole, survole la foule, gracieuse et audacieuse, elle accroche dans son regard des souvenirs nappés de légende… Elle est accompagnée de ses fidèles serviteurs et gardiens : les Gondoliers qui sillonnent l’espace et le structurent, créant des portes qui laissent circuler leur Reine vers le monde céleste…

entrée libre

animation de rue Jardins Biovès avenue Boyer Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Jardins Biovès Adresse avenue Boyer Menton Ville Menton lieuville Jardins Biovès Menton Departement Alpes-Maritimes

Jardins Biovès Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

White World Jardins Biovès 2022-02-25 was last modified: by White World Jardins Biovès Jardins Biovès 25 février 2022 Jardins Biovès Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes