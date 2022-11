White Water, Ragnar Persson, 5 décembre 2022, .

White Water, Ragnar Persson



2022-12-05 – 2023-01-07

Ragnar Persson est né en 1980, il vit et travaille à Stockholm.

Diplômé de Konstfack, Stockholm College of Arts en 2007, il dessine avec un style personnel sur de vieux papiers usés ou de grandes tentures de lin.

En observant minutieusement la nature et en détournant ses attributs, en y ajoutant des symboles Heavy metal, Ragnar crée des combinaisons spontanées uniques, qu’il détourne de nouveau en faisant des pochoirs et des dessins au marqueur. Son intérêt pour la nature remonte à son enfance, durant laquelle les étés rimaient avec vacances dans le Nord de la Suède.

Il s’est fait connaître en Europe en étant régulièrement sollicité par la revue en ligne Vice et pour avoir peint des fresques devenues quasi-mythiques pour le film Midsommar réalisé par Ari Aster en 2019.

Ragnar Persson, Untitled, Pink Series #4, 2018

Ragnar Persson est né en 1980, il vit et travaille à Stockholm.

Diplômé de Konstfack, Stockholm College of Arts en 2007, il dessine avec un style personnel sur de vieux papiers usés ou de grandes tentures de lin.

En observant minutieusement la nature et en détournant ses attributs, en y ajoutant des symboles Heavy metal, Ragnar crée des combinaisons spontanées uniques, qu’il détourne de nouveau en faisant des pochoirs et des dessins au marqueur. Son intérêt pour la nature remonte à son enfance, durant laquelle les étés rimaient avec vacances dans le Nord de la Suède.

Il s’est fait connaître en Europe en étant régulièrement sollicité par la revue en ligne Vice et pour avoir peint des fresques devenues quasi-mythiques pour le film Midsommar réalisé par Ari Aster en 2019.

Ragnar Persson, Untitled, Pink Series #4, 2018

dernière mise à jour : 2022-11-10 par