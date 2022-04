White Ward + Woest, 25 avril 2022, .

White Ward + Woest

2022-04-25 – 2022-04-25

7 • White Ward, originaire d’Odessa, en Ukraine, interprète une musique intensément déviante d’une nuance noire.

En 2021, White Ward a composé et enregistré deux nouvelles chansons pour célébrer la 200e sortie de leur label Debemur Morti Productions. Dans la continuité du Black Metal progressif expérimental du groupe, le nouvel EP “Debemur Morti” accueille Lars Nedland (Borknagar, Solefald) au chant. Le travail sur un nouvel album complet est actuellement en cours.



• Woest

(Black Metal / Marseille)

Woest est un groupe de black metal industriel du sud de la France.

Ils ont partagé la scène avec des groupes tels que Noctem, White Ward, Gaerea, Zornheim et joueront notamment aux côtés de Tryptikon et Carpathian Forest au Black Speech Festival MMXX en mars prochain.

Mélancolie, dépression, haine, questionnement vous attendent, pour devenir un être plus fort dans un voile d’obscurité, à travers un beat techno, des guitares incisives et un chant plein de lyrisme.

Retrouvez White Ward + Woest sur la scène du Molotov.

• White Ward, originaire d’Odessa, en Ukraine, interprète une musique intensément déviante d’une nuance noire.

En 2021, White Ward a composé et enregistré deux nouvelles chansons pour célébrer la 200e sortie de leur label Debemur Morti Productions. Dans la continuité du Black Metal progressif expérimental du groupe, le nouvel EP “Debemur Morti” accueille Lars Nedland (Borknagar, Solefald) au chant. Le travail sur un nouvel album complet est actuellement en cours.



• Woest

(Black Metal / Marseille)

Woest est un groupe de black metal industriel du sud de la France.

Ils ont partagé la scène avec des groupes tels que Noctem, White Ward, Gaerea, Zornheim et joueront notamment aux côtés de Tryptikon et Carpathian Forest au Black Speech Festival MMXX en mars prochain.

Mélancolie, dépression, haine, questionnement vous attendent, pour devenir un être plus fort dans un voile d’obscurité, à travers un beat techno, des guitares incisives et un chant plein de lyrisme.

dernière mise à jour : 2021-12-21 par